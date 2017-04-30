Финал эко-игр «Что? Где? Когда?» состоялся во Владивостоке

Главным эрудитом оказалась команда «Грибной доширак»

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

29 апреля во Владивостоке на базе ВГУЭС состоялся финал городского экологического турнира «Что? Где? Когда?», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Мероприятие проходило в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы. В играх приняли участие школьники – победители трех районных турниров, а в роли компетентного жюри выступили специалисты администрации Владивостока и представители компании «Гавань-турцентр».

«Сегодня проходит финальный тур экологических игр «Что? Где? Когда?». В нем принимают участие 9 команд-победителей районных турниров. 54 школьника ответят на вопросы из области экологии, биологии, краеведения и истории», - рассказала начальник отдела организации природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Ирина Осина.

Школьников ожидали вопросы от ведущего, музыкальные, видео-вопросы и вопросы с использованием черного ящика. Как отмечают в администрации Владивостока, вопросы экологической игры рассчитаны на сообразительность и знание школьной программы. Для ответов на каждый вопрос у ребят была всего минута.

«Для подготовки к финалу я использовал опыт прошлых игр и прочитал много информации по сегодняшней тематике. Несмотря на то, что в районных играх мы заняли первое место – сегодня за победу предстоит серьезно побороться», - поделился ученик школы № 43 Антон Чермышенцев.

В ходе интеллектуальной битвы юные знатоки должны были ответить на различные вопросы: чего по мнению Бернарда Шоу не хватает людям, какое растение вдохновило швейцарского инженера на изобретение текстильной застежки, а также разгадать загадку о дереве из семейства розовых и многие другие захватывающие и интригующие задания.

По итогам финальных эко-игр самой эрудированной и экологически образованной стала команда «Грибной доширак» из школы № 17. Ребята получили ценный приз – подарочный сертификат на приобретение бытовой техники и статуэтку совы. Остальные участники получили грамоты администрации приморской столицы и сладкие подарки.