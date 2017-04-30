Сегодня - последний день регистрации на известные молодежные форумы

Активные студенты и молодые профессионалы Приморья может принять участие в событиях всероссийского и международного уровня

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

До 1 мая продолжится регистрация на участие в форумной кампании – 2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как отметили в департаменте по делам молодежи, активные студенты и молодые профессионалы Приморья может принять участие в событиях всероссийского и международного уровня.

«Уверен, в этом году в состав делегаций Приморья войдут самые активные и целеустремленные молодые люди, которые достойно представят наш край на всероссийских и международных форумах. Из года в год наши ребята совершенствуются и демонстрируют превосходные знания в самых разных областях. Так, по итогам прошлогодней форумной кампании молодежь региона привлекла в Приморье 2,6 миллиона рублей на реализацию собственных инициатив», – рассказал директор департамента Александр Кайданович.

Так, с 7 по 21 июня пройдёт Дальневосточный молодёжный форум «Амур», который объединит девять субъектов ДФО. Участники соберутся на курорте «Холдоми», чтобы учиться, проектировать, общаться, обмениваться опытом. Темы смен «Амура» в этом году: «Форсайт-на-Амуре» (7-13 июня) и «Дальневосточный характер» (15-21 июня).

Самый масштабный творческий форум «Таврида» пройдет в Крыму в восемь смен с начала июля до конца августа. Здесь будет интересно молодым архитекторам, художникам, писателям, музыкантам, преподавателям, журналистам, мультипликаторам и кинематографистам.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» пройдёт с 27 июня по 20 августа 2017 года в семь тематических смен: «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ», «Молодые специалисты в области развития ИТ и смежных отраслей», «Молодые специалисты в сфере экономике и бизнеса», «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов», «Молодые парламентарии и политические лидеры», «Молодые политологи и социологи», «Молодые специалисты транспортной отрасли».

Регистрация на эти мероприятия проходит на их сайтах.