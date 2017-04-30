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Серьезное ДТП под Владивостоком собирает пробку

Столкнувшиеся автомобили стоят паровозиком
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

На трассе под Владивостоком (14-й километр, Маковского) собирается пробка на выезд из города: в ДТП паровозиком сошлись четыре авто, сообщает корреспондент РИА VladNews. Авария произошла на спуске на Седанку.

Как шутят автолюбители, скоро уже можно будет считать это место "проклятым", потому что по традиции на выходных здесь регулярно происходят столкновения транспортных средств. Впрочем, большинство водителей сходятся в одном: дело не в проклятии, а в банальной невнимательности многих автолюбителей.

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