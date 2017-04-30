В Приморье сельское поселение наказали за нарушение законодательства о выборах

Выписан штраф в 3 тысячи рублей

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Мировой судья судебного района города Спасск-Дальний и Спасского района Приморского края, рассмотрев материалы Роскомнадзора региона, привлек к административной ответственности администрацию Прохорского сельского поселения Спасского МР - за нарушение законодательства о выборах,сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В феврале 2017 года было выявлено, что администрация сельского поселения не представила в предусмотренный законом срок в Управление список СМИ, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В отношении юрлица был составлен протокол по статье 19.7 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого судом принято решение о привлечении администрации Прохорского сельского поселения к ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.