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Общество

Какие улицы перекроют во Владивостоке 1 мая?

Полная информация от ГИБДД города
Фото: koshkin.net Фото: koshkin.net
Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

1 мая 2017 года - с 07 часов 00 минут до 15 часов 00 минут на следующих участках автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении демонстрации, посвященной Празднику Весны и Труда будет ограничено движение и парковка автотранспорта:

- по улице Суханова: от пересечения с улицей Аксаковская до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Светланская: от дома № 66 по улице Светланская до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Береговая: от пересечения с улицей Уборевича до дома № 38 по улице Светланская;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с улицей Семеновская до дома № 66 по улице Светланская;

- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Олега Кошевого: от пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев до пересечения с улицей Черемуховая;

- по улице Очаковская: от пересечения с улицей Харьковская до пересечения с улицей Ужгородская;

- по улице Ужгородская: от пересечения с улицей Очаковская до пересечения с улицей Надибаидзе;

- по улице Надибаидзе: от пересечения с улицей Ужгородская до пересечения с улицей Калинина;

- по улице Гоголя: от дома № 27 по улице Гоголя до пересечения с улицей Щедрина;

- по улице Некрасовская: от пересечения с улицей Щедрина до дома № 38 по улице Некрасовская;

- по улице Луцкого: от дома № 21 по улице Луцкого до дома № 19 по улице Луцкого;

- по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Пушкинская до пересечения с улицей Луцкого.

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: 1-я Морская, Тигровая, Семеновская, Калинина, Вилкова, Окатовая, Спортивная, Гоголя, Аксаковская, Всеволода Сибирцева, Некрасовская, Океанскому проспекту,Партизанскому проспекту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог в ночь с 30 апреля будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы,в целях обеспечения безопасного прохождения колонны демонстрантов и дорожного движения, рекомендуем водителям не оставлять на ночную парковку вдоль проезжей части вышеперечисленных участков дороги автотранспорт. Автотранспорт припаркованный с нарушением ПДД РФ будет эвакуирован.Во время проведения демонстрации будет изменен маршрут движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений. Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение с Владивостокского морского торгового порта в утренние часы и до окончания мероприятия будет ограничено.

ГИБДД Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов.

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