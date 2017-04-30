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Общество

На острове Русский в рамках субботника «Зеленая Россия» почистили территорию около академии МЧС

В мероприятии приняли участие около 100 человек из разных ведомств
Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор
Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

29 апреля, в рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия», Тихоокеанское морское Управление Росприроднадзора, совместно с администрацией края и управлением МЧС провели уборку мусора прибрежной и лесной полосы в районе академии МЧС на острове Русский во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

В мероприятии также приняли участие Приморский отдел Амурского бассейнового водного управления, ФГБУ «Тихоокеанская техмордирекция», «ЦЛАТИ по Приморскому краю». В общей сложности в мероприятии приняли участие около 100 человек.

Кроме того, отделы Управления по надзору на море Хабаровского и Камчатского краев, а также Сахалинской и Магаданской областей в рамках субботника приняли участие в мероприятиях по уборке мусора на прибрежных территориях совместно с территориальными органами Росприроднадзора и администрациями субъектов.

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