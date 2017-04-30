Во Владивостоке задержали двух китайцев с чемоданами, набитыми живыми крабами

Каждое животное было тщательно упаковано в черную полиэтиленовую пленку

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

В багаже двух граждан Китая, убывающих авиарейсом Владивосток-Харбин из аэропорта Кневичи, таможенники обнаружили подозрительные объекты. Как оказалось, содержимое 4 чемоданов (по 2 на каждого гражданина КНР) – это живой краб в количестве 52 особей, общим весом 107 килограммов. Каждый краб был тщательно упакован в черную полиэтиленовую пленку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В отношение гостей из Китая возбуждено два дела по статье 16.2 КоАП РФ.

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