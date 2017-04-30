Владивосток присоединился к Всероссийскому экологическому субботнику

Сотрудники администрации Владивостока приняли участие в акции

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

29 апреля в рамках Года экологии Владивосток присоединился к масштабной общероссийской социальной акции – Всероссийский экологический субботник. В этот день исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов вместе другими сотрудниками администрации краевой столицы, представителями Думы города и общественности привели в порядок сквер Матросского клуба на улице Светланской.

«Сегодняшнее мероприятие проходит под маркой Всероссийского экологического субботника. На уборку территории сквера Матросского клуба откликнулось много общественных организаций – это «Боевое братство», Морское собрание, «Садоводы России» и многие другие. Кроме того, в субботнике приняли участие и бюджетные организации. Хочу сказать большое спасибо всем горожанам, которые вместе с нами хотят сделать Владивосток еще чище», - рассказал Константин Межонов.

Уже с 10 часов утра люди приступили к наведению чистоты и порядка на данной территории: сгребанию и пакетированию для дальнейшего вывоза слежавшейся листвы и травы, подметанию лестниц и дорожек. Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» инициировали посадку деревьев.

«Сегодня мы сгребаем газоны и откосы от сухой слежавшейся травы, от мусора, подметаем дорожки. Кроме того мы высаживаем в сквере Матросского клуба деревья: рябину, рябину амурскую, сирень обыкновенную и бархат амурский, который является краснокнижным деревом», - рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации Владивостока Екатерина Золотоева.

Кроме того, участники субботника привели в порядок территорию возле двух исторических памятников в сквере Матросского клуба - экипажу шхуны «Крейсерок», затонувшей в 1889 году в проливе Лаперуза, и морякам-катерникам, павшим смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

Как отметили в администрации Владивостока, традиционно двухмесячник чистоты в городе проходит с начала апреля до конца мая. Городским и коммунальным службам в этот период предстоит выполнить большой объем работ. Это – очистка прибордюрной полосы дорог и тротуаров от оставшегося после зимы мусора и песка, механизированная уборка улиц, в том числе уборка дорог вакуумными подметально-уборочными машинами, мойка улиц и тротуаров, очистка газонов и откосов от мусора, старой травы и листьев, завоз земли, высадка цветочной рассады и многое другое.

Напомним, в минувшую субботу, 22 апреля, во Владивостоке прошел общегородской субботник, в котором сотрудники администрации Владивостока приняли участие вместе с тысячами горожан. Муниципальные служащие организовали санитарную уборку сразу в нескольких районах краевого центра: в сквере Суханова, на улице Толстого, проспекте 100-летия Владивостоку, в районе аллеи Дениса Давыдова на улице Русской, на прибрежной полосе бухт Соболь, Патрокл, мыса Калузина, на откосе в районе железнодорожного переезда станции «Моргородок», а также в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ на острове Русском.