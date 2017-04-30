Стартовал телепроект «Близкий Дальний Восток»

Открывает проект программа «Свободный порт Владивосток. Первый в России порто-франко».

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Спецпроект «Близкий Дальний Восток» расскажет самое интересное о регионе и его жителях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. ДФО занимает треть территории России, граничит с тремя крупнейшими мировыми производителями и имеет важнейшее стратегическое значение. Но по-прежнему остается для многих россиян неизвестным, загадочным и отдаленным. Масштабный проект телеканала «Страна» познакомит зрителей с жизнью в регионах России, первыми встречающими рассвет.

Фильмы, спецрепортажи, программы и интервью расскажут об инвестиционных проектах, необычных разработках, природных и культурных достопримечательностях Дальнего Востока, а также о том, какие перспективы открывает этот край для всех жителей страны. Открывает специальный проект «Близкий Дальний Восток» программа «Свободный порт Владивосток. Первый в России порто-франко».

Особыми условиями ведения бизнеса и льготами со стороны государства уже воспользовались более полутора сотен компаний с общим объемом инвестиций около 250 миллиардов рублей. По прогнозам Министерства по развитию Дальнего Востока, в ближайшее время сумма инвестиций должна удвоиться.

С недавних пор визитной карточкой Владивостока стала подводная робототехника. Студенты ДВФУ выиграли Чемпионат Азии по этому направлению и обошли представителей из 10 стран, в том числе, США, Китая и Индии. Скоро особенности работы на глубине школьники будут постигать в рамках образовательного проекта «Мариквантум». О том, как он реализуется, рассказывает программа «Подводная робототехника».

По мнению авторов телепроекта, Дальний Восток, несомненно, станет ближе после просмотра фильма о «дальневосточном гектаре». Его герои – непосредственные участники госпрограммы – рассказывают об освоении необжитых земель, открытии собственного бизнеса, о трудностях и перспективах.

«При создании проекта «Близкий Дальний Восток» мы были удивлены тому, какими темпами развивается этот регион. Изучив даже тот контент, который лег в основу фильмов и программ, можно с уверенностью говорить, что будущее во многом создается именно на Дальнем Востоке. Узнать этот регион лучше – вот главная цель проекта», – рассказала главный редактор телеканала «Страна» Наталья Литовко.

Напомним, проект «Близкий Дальний Восток» стартовал на телеканале «Страна» 24 апреля. Премьера – в начале каждой недели.