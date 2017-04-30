Банду хулиганов-зацеперов поймали во Владивостоке 12:52, 30 апреля Банду хулиганов-зацеперов поймали во Владивостоке
Серьезное ДТП под Владивостоком собирает пробку 12:37, 30 апреля Серьезное ДТП под Владивостоком собирает пробку
В Приморье семья пенсионеров пострадала в ДТП с участием комбайна 11:31, 30 апреля В Приморье семья пенсионеров пострадала в ДТП с участием комбайна
Новостная лента
Апрель, 30 воскресенье
13:11
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
13:11
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
13:11
Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока Эксклюзив
12:52
Банду хулиганов-зацеперов поймали во Владивостоке
12:37
Серьезное ДТП под Владивостоком собирает пробку
12:24
Владивосток присоединился к Всероссийскому экологическому субботнику
12:01
Стартовал телепроект «Близкий Дальний Восток»
11:31
В Приморье семья пенсионеров пострадала в ДТП с участием комбайна
11:02
В Приморье на 3,5 часа задерживается внутренний авиарейс из Тернея
10:27
Одиннадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:58
В Приморье ожидаются грозовые дожди
09:31
Гороскоп на 30 апреля
09:06
Во Владивостоке отключат горячую воду Видео
06:22
Во Владивосток после четырехлетнего перерыва возвращается авторалли «Тихий океан» Фото
04:01
В приморском посёлке Славянка-2 пожарные ликвидировали возгорание в сарае
Апрель, 29 суббота
23:22
История одного успеха: игрок юношеской сборной России по хоккею приехал на свою родину во Владивосток Видео
22:01
У Сбербанка новое предложение: ипотечное кредитование по ставке 8,4 % Видео
21:27
Кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» продают во Владивостоке почти за 50 тысяч рублей Видео
20:05
Выставка «Город-2017» Видео
19:20
Чем сегодня живет теннис в Приморье? Возможно ли вывести его здесь на уровень хоккея, футбола и баскетбола? Видео
18:04
Пункты пропуска Приморья изменят режим работы в майские праздники
17:28
На ежегодном отчете перед ЗакСобранием губернатор Приморья сделал откровенное признание Видео
17:00
Во Владивостоке зарегистрировано несколько случаев отравления ядовитым дикоросом
16:37
На ярмарке в Приморье сбили двух женщин Эксклюзив
16:37
В Большом Камне произошел пожар в жилом доме
16:14
Сотрудника полиции Владивостока поймали на взятке
15:52
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
15:33
Сотрудника ГУФСИН Приморья поймали на передаче наркотиков
15:11
Реализацию программы по благоустройству двориков обсудили члены ОНФ и представители краевой и городской власти
14:50
Виновник ДТП в Приморье скрылся с места происшествия Фото
14:30
Автопробег приморцев против плохих дорог отменяется Эксклюзив
14:20
Как приморцы будут отдыхать на майские праздники
13:53
Владивостокский автолюбитель не удержал свой авто на колесах Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Стартовал телепроект «Близкий Дальний Восток»

Открывает проект программа «Свободный порт Владивосток. Первый в России порто-франко».
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Спецпроект «Близкий Дальний Восток» расскажет самое интересное о регионе и его жителях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. ДФО занимает треть территории России, граничит с тремя крупнейшими мировыми производителями и имеет важнейшее стратегическое значение. Но по-прежнему остается для многих россиян неизвестным, загадочным и отдаленным. Масштабный проект телеканала «Страна» познакомит зрителей с жизнью в регионах России, первыми встречающими рассвет.

Фильмы, спецрепортажи, программы и интервью расскажут об инвестиционных проектах, необычных разработках, природных и культурных достопримечательностях Дальнего Востока, а также о том, какие перспективы открывает этот край для всех жителей страны. Открывает специальный проект «Близкий Дальний Восток» программа «Свободный порт Владивосток. Первый в России порто-франко».

Особыми условиями ведения бизнеса и льготами со стороны государства уже воспользовались более полутора сотен компаний с общим объемом инвестиций около 250 миллиардов рублей. По прогнозам Министерства по развитию Дальнего Востока, в ближайшее время сумма инвестиций должна удвоиться.

С недавних пор визитной карточкой Владивостока стала подводная робототехника. Студенты ДВФУ выиграли Чемпионат Азии по этому направлению и обошли представителей из 10 стран, в том числе, США, Китая и Индии. Скоро особенности работы на глубине школьники будут постигать в рамках образовательного проекта «Мариквантум». О том, как он реализуется, рассказывает программа «Подводная робототехника».

По мнению авторов телепроекта, Дальний Восток, несомненно, станет ближе после просмотра фильма о «дальневосточном гектаре». Его герои – непосредственные участники госпрограммы – рассказывают об освоении необжитых земель, открытии собственного бизнеса, о трудностях и перспективах.

«При создании проекта «Близкий Дальний Восток» мы были удивлены тому, какими темпами развивается этот регион. Изучив даже тот контент, который лег в основу фильмов и программ, можно с уверенностью говорить, что будущее во многом создается именно на Дальнем Востоке. Узнать этот регион лучше – вот главная цель проекта», – рассказала главный редактор телеканала «Страна» Наталья Литовко.

Напомним, проект «Близкий Дальний Восток» стартовал на телеканале «Страна» 24 апреля. Премьера – в начале каждой недели. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье на 3,5 часа задерживается внутренний авиарейс из Тернея
11:02, 30 апреля 2017 В Приморье на 3,5 часа задерживается внутренний авиарейс из Тернея

Расписание

Одиннадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:27, 30 апреля 2017 Одиннадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание отмены

В Приморье ожидаются грозовые дожди
09:58, 30 апреля 2017 В Приморье ожидаются грозовые дожди

Прогноз погоды на 30 апреля

Гороскоп на 30 апреля
09:31, 30 апреля 2017 Гороскоп на 30 апреля

Интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика

Пункты пропуска Приморья изменят режим работы в майские праздники
18:04, 29 апреля 2017 Пункты пропуска Приморья изменят режим работы в майские праздники

График работы

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
15:52, 29 апреля 2017 Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников

Памятка

Реализацию программы по благоустройству двориков обсудили члены ОНФ и представители краевой и городской власти
15:11, 29 апреля 2017 Реализацию программы по благоустройству двориков обсудили члены ОНФ и представители краевой и городской власти

В ходе совещания были озвучены основные сложности в реализации программы