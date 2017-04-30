В Приморье семья пенсионеров пострадала в ДТП с участием комбайна

Авария произошла ночью на федеральной трассе

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

В селе Летно-Хвалынское Приморского края автомобиль пожилой семейной пары въехал в комбайн, стоящий на федеральной трассе, сообщает корреспондент РИА VladNews. Авария произошла около часа ночи с субботы на воскресенье. Как отмечают очевидцы, комбайн стоял посреди дороги.

Женщина получила травму руки, а ее супруг - травму головы. Автомобиль потерпевших доставали из-под жатки.

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