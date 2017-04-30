Банду хулиганов-зацеперов поймали во Владивостоке

Школьники катались на вагонах, матерились в громкоговорители и играли на жд путях

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокскими транспортными полицейскими на железнодорожной станции Гайдамак была выявлена группа из шести несовершеннолетних зацеперов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Подростки - учащиеся 5, 6 и 7 классов одной из общеобразовательных школ приморской столицы. Установлено, что тинейджеры с начала года, "развлекаясь" на жд, провоцировали и создавали угрозу безопасной работе железной дороги.

Дети цеплялись за вагоны, катались на них, устраивали игры на железнодорожных путях, где проходят маневровые работы. Также на станции находятся громкоговорители, в которые несовершеннолетние кричали и матерились. Железнодорожники неоднократно пытались задержать малолетних нарушителей, но безрезультатно.

Подростки, находясь в зоне повышенной опасности, несколько раз подвергали себя риску упасть с подвижных составов, получить ожоги от высоковольтной контактной сети, либо упасть под подвижной состав.

В результате детей все же поймали. С ними и их законными представителями проведена профилактическая работа, направленная на недопущение совершения ими новых административных правонарушений, а также последствий нахождения без контроля взрослых на объектах железной дороги.

Родители подростков привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Фдерации, материалы и информационные письма направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальный орган внутренних дел и в школу.

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