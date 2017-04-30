Одиннадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены

Сегодня, 30 апреля, из Владивостока отменены два междугородних автобусных рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, отменены следующие рейсы:
|501
|Владивосток - Уссурийск
|09:25
|512
|Владивосток - Хороль
|09:30
|520
|Владивосток - Арсеньев
|09:30
|505
|Владивосток - Фокино
|10:25
|519
|Владивосток - Сергеевка
|11:00
|527
|Владивосток - Черниговка
|11:10
|534
|Владивосток - Сибирцево
|11:37
|505
|Владивосток - Фокино
|12:30
|522
|Владивосток - Покровка
|13:30
|504
|Владивосток - Большой Камень
|15:55
|522
|Владивосток - Покровка
|16:30