Одиннадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание отмены

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 апреля, из Владивостока отменены два междугородних автобусных рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, отменены следующие рейсы: