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Общество

Одиннадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание отмены
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 апреля, из Владивостока отменены два междугородних автобусных рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, отменены следующие рейсы:

501 Владивосток - Уссурийск 09:25 512 Владивосток - Хороль 09:30
520 Владивосток - Арсеньев 09:30 505 Владивосток - Фокино 10:25
519 Владивосток - Сергеевка 11:00 527 Владивосток - Черниговка 11:10
534 Владивосток - Сибирцево 11:37 505 Владивосток - Фокино 12:30
522 Владивосток - Покровка 13:30 504 Владивосток - Большой Камень 15:55
522 Владивосток - Покровка 16:30
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