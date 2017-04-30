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Общество

Главный синоптик Приморья дал прогноз на первые дни мая

А также на 1 мая во Владивостоке
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Главный синоптик Приморья - глава Примгидромета - Борис Кубай рассказал, какова будет погода в первой пятидневке мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления

– Первая пятидневка мая в Приморском крае ожидается по-летнему теплой, а в некоторых районах даже жаркой, - сказал Кубай. -  Температура воздуха в континентальных районах может приближаться к 30-градусной отметке. Но такое тепло и сухой ветер в значительной степени повысят опасность распространения очагов пожаров по сухой траве и лесным массивам.

Что касается праздничного дня 1 мая во Владивостоке, то утро горожан ожидает прохладное, но день будет солнечным и без осадков:

– Утром, правда, будет прохладно, но с середины дня температура воздуха может превысить 15-градусную отметку, - отметил глава Примгидромета.

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