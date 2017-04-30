Во Владивостоке отключат горячую воду

Совсем скоро начнется сезон закаливаний

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Сезон закаливаний совсем скоро начнется во Владивостоке. В связи с традиционными гидравлическими испытаниями энергетики будут отключать районы от горячего водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.