Сезон закаливаний совсем скоро начнется во Владивостоке. В связи с традиционными гидравлическими испытаниями энергетики будут отключать районы от горячего водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
Во Владивостоке отключат горячую воду
Совсем скоро начнется сезон закаливанийВладивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
23:22, 29 апреля 2017 История одного успеха: игрок юношеской сборной России по хоккею приехал на свою родину во Владивосток
Хоккеисты «Полюса» нередко радуют Владивосток своими результатами на приморских и даже всероссийских соревнованиях
22:01, 29 апреля 2017 У Сбербанка новое предложение: ипотечное кредитование по ставке 8,4 %
По такой программе работают всего 8 застройщиков
21:27, 29 апреля 2017 Кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» продают во Владивостоке почти за 50 тысяч рублей
Место встречи Владивостокских автовладельцев изменить нельзя!
20:05, 29 апреля 2017 Выставка «Город-2017»
Более 200 участников и порядка 9000 посетителей
19:20, 29 апреля 2017 Чем сегодня живет теннис в Приморье? Возможно ли вывести его здесь на уровень хоккея, футбола и баскетбола?
Сегодня в большой теннис по всей планете по официальной статистике играет 70 миллионов человек
17:28, 29 апреля 2017 На ежегодном отчете перед ЗакСобранием губернатор Приморья сделал откровенное признание
Владимир Миклушевский: «Решение о строительстве этих гостиниц я не принимал»
00:15, 27 апреля 2017 «A’Z Bus» во Владивостоке
«Время говорить»