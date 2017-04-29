На ярмарке в Приморье сбили двух женщин

За рулем авто находился несовершеннолетний ребенок

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Фокино, на центральной площади, где каждые выходные традиционно проходит продуктовая ярмарка. Мужчина-торгаш разрешил посидеть за рулем авто марки Toyota Probox своему несовершеннолетнему сыну. В какой-то момент ребенок нажал на педаль газа и прокатился вперед. Под колеса авто попали две женщины, которых пришлось доставать из под транспорта. По информации источника РИА VladNews, женщины получили серьезные травмы: у одной из них перелом.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.