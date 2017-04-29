Владивостокский автолюбитель не удержал свой авто на колесах

Информации о пострадавших нет

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Во ВЛадивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.

Не для всех владивостокцев утро одинаково доброе. Вот и для местного автолюбителя оно не задалось. Инцидент произошел в районе спуска с детского парка на Чайку. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением своего транспортного средства и совершил съезд с косогора. На трассу транспорт не вылетел благодаря дереву, которое встало на его пути. По предварительной информации, никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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