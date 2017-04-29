Владивостокский автолюбитель не удержал свой авто на колесах

Во ВЛадивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.
Не для всех владивостокцев утро одинаково доброе. Вот и для местного автолюбителя оно не задалось. Инцидент произошел в районе спуска с детского парка на Чайку. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением своего транспортного средства и совершил съезд с косогора. На трассу транспорт не вылетел благодаря дереву, которое встало на его пути. По предварительной информации, никто не пострадал.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.