Хоккеисты «Полюса» нередко радуют Владивосток своими результатами на приморских и даже всероссийских соревнованиях. Но не каждый воспитанник этого спортивного клуба спустя годы попадает в юношескую сборную России. Виталию Кравцову сделать такой прыжок в карьере удалось. МХЛ, ВХЛ, КХЛ – пройдя через все знаменитые чемпионаты страны, Виталий, теперь уже как игрок национальной команды, приехал навестить своих первых в жизни наставников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
История одного успеха: игрок юношеской сборной России по хоккею приехал на свою родину во Владивосток
Хоккеисты «Полюса» нередко радуют Владивосток своими результатами на приморских и даже всероссийских соревнованияхВладивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.
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