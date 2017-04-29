История одного успеха: игрок юношеской сборной России по хоккею приехал на свою родину во Владивосток

Хоккеисты «Полюса» нередко радуют Владивосток своими результатами на приморских и даже всероссийских соревнованиях

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Хоккеисты «Полюса» нередко радуют Владивосток своими результатами на приморских и даже всероссийских соревнованиях. Но не каждый воспитанник этого спортивного клуба спустя годы попадает в юношескую сборную России. Виталию Кравцову сделать такой прыжок в карьере удалось. МХЛ, ВХЛ, КХЛ – пройдя через все знаменитые чемпионаты страны, Виталий, теперь уже как игрок национальной команды, приехал навестить своих первых в жизни наставников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.