У Сбербанка новое предложение: ипотечное кредитование по ставке 8,4 %

По такой программе работают всего 8 застройщиков

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Дом на Нейбута, 17/1 начали возводить в мае прошлого года. А к концу 2017-ого его планируют сдать. Но даже на этапе строительства квартиры уже активно раскупают, к тому же сейчас для всех покупателей действует специальное предложение: приобрести жилье у застройщика «Жилкапинвест» можно по ставке от Сбербанка всего в 8,4 процента годовых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.