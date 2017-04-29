Дом на Нейбута, 17/1 начали возводить в мае прошлого года. А к концу 2017-ого его планируют сдать. Но даже на этапе строительства квартиры уже активно раскупают, к тому же сейчас для всех покупателей действует специальное предложение: приобрести жилье у застройщика «Жилкапинвест» можно по ставке от Сбербанка всего в 8,4 процента годовых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
У Сбербанка новое предложение: ипотечное кредитование по ставке 8,4 %
По такой программе работают всего 8 застройщиковВладивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.
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