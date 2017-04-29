На повестке дня вновь кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Устройства продолжают поступать в Приморье, правда, в ограниченном количестве. Но вот цена на них для потребителя увеличивается чуть ли не каждый день. Автолюбители видят причину этого в участие агентов и брокеров, которые просто-напросто самовольно завышают стоимость устройства. Они даже записали разговор с представителем одной из компаний Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
Кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» продают во Владивостоке почти за 50 тысяч рублей
Место встречи Владивостокских автовладельцев изменить нельзя!Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.
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