Кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» продают во Владивостоке почти за 50 тысяч рублей

Место встречи Владивостокских автовладельцев изменить нельзя!

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

На повестке дня вновь кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Устройства продолжают поступать в Приморье, правда, в ограниченном количестве. Но вот цена на них для потребителя увеличивается чуть ли не каждый день. Автолюбители видят причину этого в участие агентов и брокеров, которые просто-напросто самовольно завышают стоимость устройства. Они даже записали разговор с представителем одной из компаний Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.