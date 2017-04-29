Традиционная международная выставка «Город» уже в 24 раз собирает на своей площадке специалистов, которые готовы представить инновационные достижения строительной и смежных с ней отраслей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
Выставка «Город-2017»
Более 200 участников и порядка 9000 посетителейВладивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.
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