Сегодня в большой теннис по всей планете по официальной статистике играет 70 миллионов человек.В некоторых странах это едва ли не главный вид спорта. В США, например, в некоторых штатах на 10 жителей города приходится 1 теннисный корт. Современный большой теннис не только популярное увлечение – это еще и олимпийский вид спорта, в котором успеха могут достичь только самые выносливые игроки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
Чем сегодня живет теннис в Приморье? Возможно ли вывести его здесь на уровень хоккея, футбола и баскетбола?
Сегодня в большой теннис по всей планете по официальной статистике играет 70 миллионов человекВладивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.
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