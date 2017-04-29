На ежегодном отчете перед ЗакСобранием губернатор Приморья сделал откровенное признание

Владимир Миклушевский: «Решение о строительстве этих гостиниц я не принимал»

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

28 апреля губернатор Приморья отчитался об итогах работы за 2016 год в краевой администрации перед депутатами Законодательного собрания, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал. Его выступление вызвало массу вопросов. Один из них был посвящен многострадальной стройке во Владивостоке.