28 апреля губернатор Приморья отчитался об итогах работы за 2016 год в краевой администрации перед депутатами Законодательного собрания, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал. Его выступление вызвало массу вопросов. Один из них был посвящен многострадальной стройке во Владивостоке.
На ежегодном отчете перед ЗакСобранием губернатор Приморья сделал откровенное признание
Владимир Миклушевский: «Решение о строительстве этих гостиниц я не принимал»Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.
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