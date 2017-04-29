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Во Владивостоке зарегистрировано несколько случаев отравления ядовитым дикоросом

Приморцев просят быть бдительными
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Приморцам специалисты рекомендуют не покупать черемшу у неизвестных уличных продавцов, а также требовать ветеринарную справку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. 

С наступлением теплых весенних дней жители края начали активно собирать дикоросы, в том числе черемшу. На розничных рынках и торговых базах уже началась ее реализация. Однако под видом данного дикороса приморцы ошибочно собирают ядовитую чемерицу.

«Во Владивостоке в апреле уже зарегистрировано несколько случаев отравления “черемшой”. Причина – употребление салата, приготовленного в домашних условиях из дикоросов – предположительно из чемерицы, которая была принята за черемшу», – сообщили специалисты краевого управления Роспотребнадзора.

В ходе расследования стало известно, что «черемша» была приобретена на одной из оптовых баз Владивостока. Поставляли дикоросы жители островов Попова и Русский. Предприниматели, которые продавали чемерицу вместо черемши, будут привлечены к административной ответственности.

«Не покупайте черемшу у неизвестных уличных торговцев. Не берите ее, если не можете уверенно определить, к какому роду принадлежат стебли растения на прилавке. Также вы вправе попросить ветеринарную справку у продавца», – отметили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края.

Напомним, чемерица (кукольник) является ядовитым растением. В его корнях содержится несколько алкалоидов, самый опасный из которых – протовератрин. Он способен угнетать центральную нервную систему, негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт и сосуды. Симптомы такого отравления очень неприятны, а последствия могут быть губительными для животного и человека.

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