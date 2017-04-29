В Большом Камне произошел пожар в жилом доме

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном на улице Юбилейная, поступило в пожарно-спасательную службу городского округа Большой Камень, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

По указанному адресу незамедлительно прибыли бригады огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри здания, пожарные задействовали звено газодымозащитной службы.

Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Тушили пожар 8 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.