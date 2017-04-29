Сотрудника полиции Владивостока поймали на взятке

Женщина хотела получить вышестоящую должность

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных и ПДН ОП № 3 УМВД России по городу Владивостоку, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в начале 2017 года подозреваемая предложила подчиненному сотруднику за денежное вознаграждение в виде взятки в размере 50 тысяч рублей помочь ей в назначении на вышестоящую должность. 24 марта 2017 года в помещении отдела полиции злоумышленница получила от сотрудницы первую часть взятки в размере 20 тыс рублей. При передаче денежных средств подозреваемая была взята с поличным сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю.

Стоит отметить, что взяткодатель действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия. В настоящее время по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, в ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение.