Сотрудника ГУФСИН Приморья поймали на передаче наркотиков

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении стажера исправительной системы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморью.

Так, Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении стажера по должности младшего инспектора 3-го отделения по конвоированию 2-го отдела по конвоированию ФКУ ГУФСИН России по Приморскому краю, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

По версии следствия, 26 апреля 2017 года, находясь на улице Тюменскя в городе Владивостоке, подозреваемый пытался сбыть наркотические средства, то есть оставить их в условном месте для покупателя. Преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленника обстоятельсвам, поскольку он был остановлен сотрудниками полиции. Наркотические средства весом почти 2 гр. были изъяты в ходе осмотра места происшествия.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и решатся вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции