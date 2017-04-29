Жуткое ДТП произошло в пригороде Владивостока

Собралась многокиллометровая пробка

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился на выезде из города Владивосток, в районе Седанки. По неизвестным пока причинам, девушка за рулем авто марки Touota Vitz не справился с управлением своего транспортного средства и налетела на бордюр. От удара авто не удержался на трассе и перевернулся на крышу. По предварительной информации, никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В результате аварии возник внушительный затор. По информации от источников агентства, пробка тянется от Владивостока, улица Постшева, до Седанки. Автолюбители сетуют на то, что проблематичный выезд из города в связи с авариями на выходных уже стал традицией.

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