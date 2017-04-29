За кражу телевизора приморцу грозит лишение свободы на пять лет

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на УМВД Приморья. 37-летний местный житель сообщил, что днем у него из квартиры малознакомый мужчина похитил телевизор и оборудование к нему. Сумма ущерба составила свыше 16 тыс. рублей.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Находясь у себя в квартире, в доме по улице Некрасова, хозяин жилья отмечал праздник. Выйдя на балкон, он разговорился с незнакомым мужчиной, и пригласил его в свою квартиру составить компанию. Проснувшись, хозяин обнаружил пропажу телевизора и оборудования. Злоумышленника в квартире не было.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний житель поселка Липовцы. Злоумышленник признался в содеянном, похищенное имущество вернул владельцу.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту в части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.