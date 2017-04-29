За сутки в Приморье зафиксировано восемь пожаров

Выявлено 2 термоточки

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморья организована работа по тушению 8 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: в городском округе Большой Камень и в Красноармейском муниципальном районе – ликвидация пожара в жилом доме, расположенном в городском округе Большой Камень на улице Юбилейная; тушение бани в селе Рощино Красноармейского муниципального района.

На тушении было задействовано 49 человек личного состава и 11 единиц техники.

По состоянию на семь часов утра на территории Приморского края выявлено 2 термические аномалии в 2-х муниципальных образованиях: 1 – в Спасском муниципальном районе, 1 – в Находкинском городском округе. Проверяются.