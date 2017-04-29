Находкинский дрифтер еще на пять суток лишен свободы

Парень оказался злостным нарушителем

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Находкинским мировым судом злостному нарушителю ПДД. гонщику из Находки, назначен административный арест еще на пять суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Так, в январе текущего года гражданин был привлечен к административной ответственности за превышение установленной скорости движения в селе Душкино Находкинского городского округа. Выплату штрафа нарушитель проигнорировал. В соответствии с действующим законодательством, уклонение от административного наказания предусматривает ответственность по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Напомним, немногим ранее агентство сообщало о том, что гонщика, форсирующего по трассам Находки и Владивостока, задержали в последнем пункте назначения. Видеозапись с опасной ездой дрифтера в Находке и Владивостоке выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, как водитель Nissan Skyline на большой скорости совершает опасный маневр, вынуждая других участников движения остановиться. В непосредственной опасности оказались водители и пешеходы.

Проведя одну ночь за решеткой, парень выложил в своей социальной сети пост, где рассказал о том, как над ним издеваются сотрудники полиции и призвал на помощь всех неравнодушных.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, мировой суд назначил 27 апреля Вадиму Онуфриенко наказание в виде лишения свободы сроком на пять суток. Кроме того, информация о 18-летнем гонщике передана в военкомат, где им явно заинтересуются. Теперь же его срок увеличен вдвое. Кроме того, находкинским гонщиком заинтересовался военкомат, а это значит, что в ближайшее время Вадим Онуфриенко отправится защищать Родину, вместо того, чтобы дурачиться на трассах Приморья.