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Общество

В Приморье сегодня ожидается дождь

Погоду в крае определяет циклон
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 апреля, погоду в Приморье определяет циклон. сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+22 °C.

Во Владивостоке переменная облачность в конце дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +14...+16°C.

В Уссурийске переменная облачность, без существенных осадков, вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +16...+18 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

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