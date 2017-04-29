Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 29 и 30 апреля – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

29 апреля в 10 часов – соревнования по неограниченному звуковому давлению «dB Drag Racing 1X» на центральной площади Владивостока. Вход свободный.

29 апреля в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

29 апреля в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

29 апреля в 12 часов – «Общаемся на английском» - встреча с директором фонда «Руки помощи» Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

29 апреля в 12 часов – киногостиная «Старик и море» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

29 апреля в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

29 апреля в 14 часов – литературное мероприятие по произведениям Кира Булычёва «Прекрасное далёко» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

29 апреля в 14:30 – урок японского языка для детей 7-12 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

29 апреля в 15 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96), в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; 227-84-10) и в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

29 апреля в 16:30 – встреча с психологами «Гостиная психолога» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

29 апреля в 19:30 – собрание клуба любителей фантастики «Белый Дракон» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

30 апреля в 8 часов – выставка пожарно-спасательной техники на центральной площади Владивостока. Вход свободный.

30 апреля в 11 часов – клуб китайского языка в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

30 апреля в 11 часов – работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке № 20 (пр. 100-летия Владивостока, 128а, тел. 231-69-99). Вход свободный.

30 апреля в 12 часов – мастер-класс для подростков «Ораторское искусство» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

30 апреля в 14 часов – урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

30 апреля в 15 часов – игротека. Настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, тел.: 249-54-99). Вход свободный.

30 апреля в 15 часов – презентация книги Юрия Щедрина в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

30 апреля в 17 часов – отчётный концерт воспитанников театрального отделения детской школы искусств № 6 на сцене Приморского краевого колледжа искусств (ул. Русская, 40). Юные артисты театрального коллектива «Успех» представят спектакль «Веселая ярмарка или как мы выручали Балду». Вход свободный.

30 апреля в 17:30 – открытый ораторский турнир в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Молодежные мероприятия

29 апреля в 10 часов – во Владивостоке в кампусе ДВФУ (корпус А) пройдет региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады 2017 года. В рамках олимпиады на территории кампуса будет проходить выставка современных технологий, лекторий, мастер-классы, развлекательная и игровая программа, а также соревнования по робототехнике. Посетители выставки смогут оценить роботы-пылесосы, беспилотные летательные аппараты, виртуальную реальность, инженерные разработки робототехников и познакомиться с проектами Школы биомедицины ДВФУ, увидеть образцы печати гигантского 3D-принтера и многое другое. Вход свободный.

30 апреля в 16 часов – во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) состоится финальная игра городской школьной лиги КВН Владивостока. Вход свободный, но количество мест ограничено. Информация по билетам: 8-950-293-6242

Спортивные мероприятия

29 апреля в 10 часов – в спорткомплексе «Олимпиец» (Батарейная, 2) состоится турнир по кикбоксингу «Открытый ринг». Соревнования проводятся среди новичков от 13 лет и старше по действующим правилам федерации кикбоксинга России при поддержке федерации кикбоксинга Приморского края. Вход свободный.

29 апреля в 11 часов – во Владивостоке на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, зал борьбы) состоится физкультурно-спортивное мероприятие «Путь к победе». Спортивный праздник пройдет в формате турнира по восточному единоборству джиу-джитсу в дисциплине ne-waza (борьба). Вход свободный.

29 апреля в 11 часов – на территории форта №7 и в воскресенье, 30 апреля, на спортивной площадке возле дома на пр. 100-летия Владивостока, 74, пройдет первый этап открытого чемпионата Владивостока по автомодельному спорту. Организатор мероприятия федерация автомодельного спорта Приморского края. Вход свободный.