Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников

Памятка

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

В ходе майских праздничных мероприятий администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительности и обращать особое внимание в общественных местах на подозрительные предметы и граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать об этом по телефонам дежурных служб УМВД и города.