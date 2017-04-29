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Общество

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников

Памятка
Фото: rodnikovskij-rabochij.ru Фото: rodnikovskij-rabochij.ru
Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

В ходе майских праздничных мероприятий администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительности и обращать особое внимание в общественных местах на подозрительные предметы и граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать об этом по телефонам дежурных служб УМВД и города.

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