Во Владивосток после четырехлетнего перерыва возвращается авторалли «Тихий океан»

Вход свободный

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 апреля, во Владивостоке состоится открытие знаменитого авторалли «Тихий океан», которое после четырехлетнего перерыва возвращается на орбиту дальневосточного автоспорта. Гонка станет одним из этапов чемпионата Дальнего Востока по классическому авторалли. На долгожданную баталию соберутся все ведущие автогонщики Дальневосточного федерального округа.

Спортсменам необходимо будет проехать четырнадцать спецучастков. Все они разбросаны вокруг Владивостока: от острова Русский до Седанки. Гонка займёт один день - воскресенье. Длина маршрута ралли составит 203 километра.

Открытие соревнований состоится в 9.30 на картодроме «Змеинка», где будет пролегать первый участок гонки. Более подробно с расположением и конфигурацией трасс можно ознакомиться на интерактивной схеме.

Администрация Владивостока приглашает поболеть за спортсменов авторалли всех желающих. Вход для зрителей свободный.