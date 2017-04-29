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Общество

Реализацию программы по благоустройству двориков обсудили члены ОНФ и представители краевой и городской власти

В ходе совещания были озвучены основные сложности в реализации программы
Фото: fotobalakovo.ru Фото: fotobalakovo.ru
Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Рабочее совещание по вопросу выполнения программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» провели члены ОНФ совместно со специалистами краевой и городской администраций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. В совещании приняли участие член рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Павел Жбанов, координатор оргкомитета ОНФ в Приморском крае Роман Титков, начальник жилищного отдела департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам администрации Приморского края Лариса Щербакова, начальник управления содержания жилфонда администрации г. Владивостока Григорий Пейхвассер, представители различных муниципальных образований края, представители ОНФ, старшие по домам, представители ТСЖ.

Павел Жбанов подчеркнул, что необходимо провести масштабную работу, причем в достаточно короткие сроки, оперативно обсудить и решить ряд проблем.

В ходе совещания были озвучены основные сложности в реализации программы, проявившиеся на сегодняшний день: для выполнения всех заявок, присланных жителями Приморья, требуется 1 млрд. 200 тысяч рублей. В тоже время общее финансирование программы в этом году составляет 470 миллионов. Кроме того, в программе прописаны условия, которые не позволяют принять в ней участие ряду территорий. Например, запрещается финансировать придомовые территории, оформленные в собственность жителей. А таких дворов во Владивостоке две трети. Также условия программы не позволяют направлять средства на капитальные вложения, например, реконструировать ливневую канализацию или подпорные стены.

Григорий Пейхвассер в свою очередь дополнил, что администрация города приняла абсолютно все заявки и пакеты документов на участие в программе от собственников многоквартирных домов и заинтересованных лиц. Их поступило 79. В настоящее время специалисты изучают заявления на предмет соответствия рекомендациям Министерства строительства и требованиям законодательства.

Павел Жбанов со своей стороны пообещал обсудить с представителями Минстроя России возникшую правовую коллизию с двориками, чьи территории находятся в собственности. А также добавил, что программа будет работать не один год. Планируется, что дворы будут ремонтировать до 2022-го года.

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