Во Владивостоке состоялось итоговое занятие школы «Звёзды КВН»

Дипломы организаторы школы «Звёзды КВН» планируют вручить ее выпускникам 30 апреля

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 26 апреля состоялось итоговое занятие школы «Звёзды КВН», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Выпускниками школы стали 30 подростков приморской столицы. Свое обучение юные кавээнщики завершили написанием настоящей контрольной работы.

«За время обучения ребята прослушали курс лекций по правилам игры в КВН, формированию навыков сценического мастерства, а также научились создавать сценарий выступления, миниатюры и репризы, - рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров. - Провели мы и практические занятия. На итоговом уроке наши ученики написали тест, по результатам которого каждый из них станет обладателем диплома выпускника».

Дипломы организаторы школы «Звёзды КВН» планируют вручить ее выпускникам 30 апреля. Процедура вручения состоится во время финальных игр городской школьной лиги КВН.

Как отмечают в управлении по делам молодежи, следующий набор в школу «Звёзды КВН» планируется объявить в сентябре. Следить за информацией можно в официальной группе Вконтакте.

Для справки:

Школа «Звёзды КВН» открылась 15 февраля благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», «Приморского клуба веселых и находчивых» и городского Дворца детского творчества. В школе занимаются подростки в возрасте от 12 до 17 лет, она работает на базе муниципального Дворца детского творчества. Занятия для всех бесплатные.