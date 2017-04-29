Мероприятия в честь Дня Победы продолжаются во всех районах Владивостока

Расписание

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, полным ходом идут во всех районах Владивостока, включая островные территории, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Так, в школах, библиотеках и школах искусств проходят тематические классные часы, встречи с ветеранами, конкурсы и выставки. 5, 6, 8 и 9 мая на открытых районных площадках состоятся митинги, возложения венков и цветов к мемориалам, а также концертные программы. Администрация Владивостока приглашает на мероприятия в честь Дня Победы жителей и гостей города.

Ленинский район

20 апреля – 15 мая - выставка детских тематических художественных работ «Победа в сердце каждого живёт» (мониторы в салонах городского общественного транспорта);

выставка детских тематических художественных работ «Победа в сердце каждого живёт» (мониторы в салонах городского общественного транспорта); конкурс рисунков «Звенит Победой май цветущий» в детско-юношеском центре «Творчество» г. Владивостока» (ул. Суханова, 6-б); 24 апреля – 31 мая – выставка детских рисунков «Благодарим за Победу» (МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» (ул. Невельского, 13);

выставка детских рисунков «Благодарим за Победу» (МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» (ул. Невельского, 13); 28 апреля в 14 часов - выставка работ «Мы помним, гордимся!» в детской школе искусств № 4 (ул. Адмирала Юмашева, 20а);

в - выставка работ «Мы помним, гордимся!» в детской школе искусств № 4 (ул. Адмирала Юмашева, 20а); 3 мая в 14 часов - конкурс чтецов «Дорогами Победы» в школе № 77 (ул. Каплунова, 12);

в - конкурс чтецов «Дорогами Победы» в школе № 77 (ул. Каплунова, 12); 4 мая в 12 часов - исторический час «Майор привез мальчишку на лафете…» по поэме К. Симонова «Сын артиллериста» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Адмирала Юмашева, 8).

Первомайский район

3 апреля – 30 июня – выставка детских рисунков «Пусть будет мирным небо над землей, цветут сады и ярко солнце светит» в здании административно-территориального управления Первомайского района (ул. Калинина, 116);

выставка детских рисунков «Пусть будет мирным небо над землей, цветут сады и ярко солнце светит» в здании административно-территориального управления Первомайского района (ул. Калинина, 116); 3 апреля – 30 июня - фотовыставка «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» в административном здании пос. Попова (ул. Подгорная, 23);

- фотовыставка «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» в административном здании пос. Попова (ул. Подгорная, 23); 25 апреля – 5 мая – конкурс среди обучающихся в образовательных учреждениях Первомайского района на лучшую поздравительную открытку для ветеранов Великой Отечественной войны в детском клубе «Орлёнок» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Сахалинская, 57);

конкурс среди обучающихся в образовательных учреждениях Первомайского района на лучшую поздравительную открытку для ветеранов Великой Отечественной войны в детском клубе «Орлёнок» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Сахалинская, 57); 2-8 мая – конкурс рисунков «Салют, Победа!» в детском клубе им. С.Г. Борисенко центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Монтажная, 7);

конкурс рисунков «Салют, Победа!» в детском клубе им. С.Г. Борисенко центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Монтажная, 7); 3 мая в 14 часов – литературно-музыкальный конкурс «Воспевая в песнях и стихах, чтобы не забыли поколенья» в школе № 54 (ул. Пацаева, 2);

в литературно-музыкальный конкурс «Воспевая в песнях и стихах, чтобы не забыли поколенья» в школе № 54 (ул. Пацаева, 2); 4 мая в 14 часов – праздничная программа «Победный май» в центре развития творчества детей и юношества г. Владивостока (ул. Черемуховая, 20);

в праздничная программа «Победный май» в центре развития творчества детей и юношества г. Владивостока (ул. Черемуховая, 20); 4 мая в 15 часов – выставка детских рисунков «Защитникам Родины» в детской художественной школе № 3 (ул. Харьковская, 36 А);

в выставка детских рисунков «Защитникам Родины» в детской художественной школе № 3 (ул. Харьковская, 36 А); 5 мая в 11 часов – праздничная программа «О героях былых времен» в детском клубе «Ровесник» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Полярная, 7);

в праздничная программа «О героях былых времен» в детском клубе «Ровесник» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Полярная, 7); 5 мая в 11:30 – урок патриотизма «Уроки мужества – уроки жизни» в библиотеке № 7 (. Калинина, 281);

в урок патриотизма «Уроки мужества – уроки жизни» в библиотеке № 7 (. Калинина, 281); 5 мая в 13:30 – патриотический час «Великому народу – Великую Победу» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21);

в патриотический час «Великому народу – Великую Победу» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21); 5 мая в 15 часов – праздничная встреча «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» в детском клубе «Космонавтов» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Волкова, 1а);

в праздничная встреча «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» в детском клубе «Космонавтов» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Волкова, 1а); 5 мая в 15 часов – городские соревнования (спарринг) по боксу среди обучающихся в образовательных учреждениях Первомайского района в детско-юношеской спортивной школе бокса «Надежды ринга» г. Владивостока» (ул. Нестерова, 3);

в городские соревнования (спарринг) по боксу среди обучающихся в образовательных учреждениях Первомайского района в детско-юношеской спортивной школе бокса «Надежды ринга» г. Владивостока» (ул. Нестерова, 3); 5 мая в 16 часов – выставка-конкурс детского рисунка «Поклонимся Великим тем годам» в центре развития творчества детей и юношества г. Владивостока (ул. Черемуховая, 20);

в выставка-конкурс детского рисунка «Поклонимся Великим тем годам» в центре развития творчества детей и юношества г. Владивостока (ул. Черемуховая, 20); 5 мая в 16 часов – праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» в детской музыкальной школе № 2 (ул. Борисенко, 18);

в праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» в детской музыкальной школе № 2 (ул. Борисенко, 18); 6 мая в 9 часов – турнир по кудо в детско-юношеской спортивной школе «Бастион» г. Владивостока (ул. Никифорова, 43);

в турнир по кудо в детско-юношеской спортивной школе «Бастион» г. Владивостока (ул. Никифорова, 43); 6 мая в 13 часов – праздничный концерт «Помним! Славим! Гордимся!» в детском клубе «Орлёнок» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Сахалинская, 57);

в праздничный концерт «Помним! Славим! Гордимся!» в детском клубе «Орлёнок» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Сахалинская, 57); 10 мая в 13 часов – литературный час «Война вошла в мальчишество мое» в библиотеке № 14 (ул. Полярная, 7);

в литературный час «Война вошла в мальчишество мое» в библиотеке № 14 (ул. Полярная, 7); 10 мая в 16 часов - вечер памяти «Война вошла в мальчишество мое» в детском клубе «Ровесник» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Полярная, 7);

в - вечер памяти «Война вошла в мальчишество мое» в детском клубе «Ровесник» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Полярная, 7); 16 мая в 14 часов – туристическая игра «Фронтовые этапы» в школе № 59 (ул. Терешковой, 25).

Первореченский район

25 апреля – 15 мая – выставка рисунков «Поклонимся великим тем годам» в детском клубе «Первореченец» центра развития творчества детей и юношества «Надежда» Первореченского района г. Владивостока (ул. Днепровская, 30);

выставка рисунков «Поклонимся великим тем годам» в детском клубе «Первореченец» центра развития творчества детей и юношества «Надежда» Первореченского района г. Владивостока (ул. Днепровская, 30); 25 апреля – 20 мая – выставка детских рисунков «Навечно в памяти народной» в здании административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15);

выставка детских рисунков «Навечно в памяти народной» в здании административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15); 2 – 30 мая – выставка художественных работ «Спасибо деду за Победу» в детской школе искусств № 8 им. А.В. Воробьева (ул. Жигура, 44);

выставка художественных работ «Спасибо деду за Победу» в детской школе искусств № 8 им. А.В. Воробьева (ул. Жигура, 44); 3 мая в 13 часов – лекция «Судьбы и жизни повороты» в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48);

в – лекция «Судьбы и жизни повороты» в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48); 4 мая в 14 часов – литературно-музыкальная программа «Нам 41-й не забыть. Нам 45-й славить» в школе № 52 (ул. Овчинникова, 34);

в литературно-музыкальная программа «Нам 41-й не забыть. Нам 45-й славить» в школе № 52 (ул. Овчинникова, 34); народные гулянья «Майский вальс» – танцплощадка в ритме 40-х – 50-х годов, театрализованный праздничный концерт, конкурс детского рисунка на асфальте «Салют, Победа!» угощение солдатской кашей на открытой концертной площадке в сквере около Дворца культуры железнодорожников (Партизанский проспект, 62а); 5 мая в 12:30 – праздничный концерт «Нам не забыть о той войне» в детской школе искусств № 8 им. А.В. Воробьева (ул. Жигура, 44);

в праздничный концерт «Нам не забыть о той войне» в детской школе искусств № 8 им. А.В. Воробьева (ул. Жигура, 44); 5 мая в 15 часов – праздничный концерт «Вам сегодня поем мы славу» в детской школе искусств № 3 (ул. Волховская, 15);

в праздничный концерт «Вам сегодня поем мы славу» в детской школе искусств № 3 (ул. Волховская, 15); 6 мая в 15 часов – народные гуляния «Победный май» – выступление духового оркестра, концерт, показательные выступления по рукопашному бою и угощение солдатской кашей на открытой площадке около Приморского краевого Дома молодёжи (пр.100-летия Владивостока, 103);

в – народные гуляния «Победный май» выступление духового оркестра, концерт, показательные выступления по рукопашному бою и угощение солдатской кашей на открытой площадке около Приморского краевого Дома молодёжи (пр.100-летия Владивостока, 103); 8 мая в 15 часов – мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» – праздничный концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9);

в мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» праздничный концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9); 9 мая в 11 часов – тематическое мероприятие «От героев былых времён…» – концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17);

в тематическое мероприятие «От героев былых времён…» концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17); 9 мая в 14 часов – тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…» - выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15);

в тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…» - выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15); 13 мая в 14 часов – концертная программа «О доблестях, о подвигах, о славе…» в детском клубе «Юных техников» центра развития творчества детей и юношества «Надежда» (ул. Тухачевского, 28).

Советский район

3 мая в 11 часов – акция «Дерево Победы» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а);

в акция «Дерево Победы» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а); 3 мая в 15 часов – праздничная программа «Это радость со слезами на глазах» в центре детского творчества Советского района г. Владивостока (ул. Русская, 60);

в праздничная программа «Это радость со слезами на глазах» в центре детского творчества Советского района г. Владивостока (ул. Русская, 60); 4 мая в 12 часов – выставка рисунков «Подвигу жить в веках» в детской школе искусств № 6 (ул. Русская, 21);

в выставка рисунков «Подвигу жить в веках» в детской школе искусств № 6 (ул. Русская, 21); 5 мая в 11 часов – возложение цветов, праздничная концертная программа «Победный май» и угощение солдатской кашей около памятного знака жителям пос. Трудовое, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пос. Трудовое, сквер в районе ул. Лермонтова, 81);

в возложение цветов, праздничная концертная программа «Победный май» и угощение солдатской кашей около памятного знака жителям пос. Трудовое, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пос. Трудовое, сквер в районе ул. Лермонтова, 81); 5 мая в 11 часов – «Благодарим за подвиг!»: торжественный митинг, концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке около кинотеатра «Нептун» (ул. Русская, 41);

в «Благодарим за подвиг!»: торжественный митинг, концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке около кинотеатра «Нептун» (ул. Русская, 41); 6 мая в 14 часов – праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а);

в праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а); 6 мая в 15 часов – праздничный концерт «С Днем Победы!» в детской школе искусств № 5 (ул. Успенского, 112а);

в праздничный концерт «С Днем Победы!» в детской школе искусств № 5 (ул. Успенского, 112а); 11 мая в 15:30 – музыкальное мероприятие «Песни Победы» в детском клубе им. В. Блюхера центра детского творчества Советского района г. Владивостока (пр. 100-летия Владивостока, 137).

Фрунзенский район