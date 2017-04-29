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Мероприятия в честь Дня Победы продолжаются во всех районах Владивостока

Расписание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, полным ходом идут во всех районах Владивостока, включая островные территории, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Так, в школах, библиотеках и школах искусств проходят тематические классные часы, встречи с ветеранами, конкурсы и выставки. 5, 6, 8 и 9 мая на открытых районных площадках состоятся митинги, возложения венков и цветов к мемориалам, а также концертные программы. Администрация Владивостока приглашает на мероприятия в честь Дня Победы жителей и гостей города.

Ленинский район

  • 20 апреля – 15 мая - выставка детских тематических художественных работ «Победа в сердце каждого живёт» (мониторы в салонах городского общественного транспорта);
    • конкурс рисунков «Звенит Победой май цветущий» в детско-юношеском центре «Творчество» г. Владивостока» (ул. Суханова, 6-б);
  • 24 апреля – 31 мая выставка детских рисунков «Благодарим за Победу» (МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» (ул. Невельского, 13);
  • 28 апреля в 14 часов - выставка работ «Мы помним, гордимся!» в детской школе искусств № 4 (ул. Адмирала Юмашева, 20а);
  • 3 мая в 14 часов - конкурс чтецов «Дорогами Победы» в школе № 77 (ул. Каплунова, 12);
  • 4 мая в 12 часов - исторический час «Майор привез мальчишку на лафете…» по поэме К. Симонова «Сын артиллериста» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Адмирала Юмашева, 8).

Первомайский район

  • 3 апреля – 30 июня выставка детских рисунков «Пусть будет мирным небо над землей, цветут сады и ярко солнце светит» в здании административно-территориального управления Первомайского района (ул. Калинина, 116);
  • 3 апреля – 30 июня - фотовыставка «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» в административном здании пос. Попова (ул. Подгорная, 23);
  • 25 апреля – 5 мая конкурс среди обучающихся в образовательных учреждениях Первомайского района на лучшую поздравительную открытку для ветеранов Великой Отечественной войны в детском клубе «Орлёнок» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Сахалинская, 57);
  • 2-8 мая конкурс рисунков «Салют, Победа!» в детском клубе им. С.Г. Борисенко центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Монтажная, 7);
  • 3 мая в 14 часов литературно-музыкальный конкурс «Воспевая в песнях и стихах, чтобы не забыли поколенья» в школе № 54 (ул. Пацаева, 2);
  • 4 мая в 14 часов праздничная программа «Победный май» в центре развития творчества детей и юношества г. Владивостока (ул. Черемуховая, 20);
  • 4 мая в 15 часов выставка детских рисунков «Защитникам Родины» в детской художественной школе № 3 (ул. Харьковская, 36 А);
  • 5 мая в 11 часов праздничная программа «О героях былых времен» в детском клубе «Ровесник» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Полярная, 7);
  • 5 мая в 11:30 урок патриотизма «Уроки мужества – уроки жизни» в библиотеке № 7 (. Калинина, 281);
  • 5 мая в 13:30 патриотический час «Великому народу – Великую Победу» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21);
  • 5 мая в 15 часов праздничная встреча «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» в детском клубе «Космонавтов» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Волкова, 1а);
  • 5 мая в 15 часов городские соревнования (спарринг) по боксу среди обучающихся в образовательных учреждениях Первомайского района в детско-юношеской спортивной школе бокса «Надежды ринга» г. Владивостока» (ул. Нестерова, 3);
  • 5 мая в 16 часов выставка-конкурс детского рисунка «Поклонимся Великим тем годам» в центре развития творчества детей и юношества г. Владивостока (ул. Черемуховая, 20);
  • 5 мая в 16 часов праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» в детской музыкальной школе № 2 (ул. Борисенко, 18);
  • 6 мая в 9 часов турнир по кудо в детско-юношеской спортивной школе «Бастион» г. Владивостока (ул. Никифорова, 43);
  • 6 мая в 13 часов праздничный концерт «Помним! Славим! Гордимся!» в детском клубе «Орлёнок» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Сахалинская, 57);
  • 10 мая в 13 часов литературный час «Война вошла в мальчишество мое» в библиотеке № 14 (ул. Полярная, 7);
  • 10 мая в 16 часов - вечер памяти «Война вошла в мальчишество мое» в детском клубе «Ровесник» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Полярная, 7);
  • 16 мая в 14 часов туристическая игра «Фронтовые этапы» в школе № 59 (ул. Терешковой, 25).

Первореченский район

  • 25 апреля – 15 мая выставка рисунков «Поклонимся великим тем годам» в детском клубе «Первореченец» центра развития творчества детей и юношества «Надежда» Первореченского района г. Владивостока (ул. Днепровская, 30);
  • 25 апреля – 20 мая выставка детских рисунков «Навечно в памяти народной» в здании административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15);
  • 2 – 30 мая выставка художественных работ «Спасибо деду за Победу» в детской школе искусств № 8 им. А.В. Воробьева (ул. Жигура, 44);
  • 3 мая в 13 часов – лекция «Судьбы и жизни повороты» в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48);
  • 4 мая в 14 часов литературно-музыкальная программа «Нам 41-й не забыть. Нам 45-й славить» в школе № 52 (ул. Овчинникова, 34);
    • народные гулянья «Майский вальс» танцплощадка в ритме 40-х – 50-х годов, театрализованный праздничный концерт, конкурс детского рисунка на асфальте «Салют, Победа!» угощение солдатской кашей на открытой концертной площадке в сквере около Дворца культуры железнодорожников (Партизанский проспект, 62а);
  • 5 мая в 12:30 праздничный концерт «Нам не забыть о той войне» в детской школе искусств № 8 им. А.В. Воробьева (ул. Жигура, 44);
  • 5 мая в 15 часов праздничный концерт «Вам сегодня поем мы славу» в детской школе искусств № 3 (ул. Волховская, 15);
  • 6 мая в 15 часов – народные гуляния «Победный май» выступление духового оркестра, концерт, показательные выступления по рукопашному бою и угощение солдатской кашей на открытой площадке около Приморского краевого Дома молодёжи (пр.100-летия Владивостока, 103);
  • 8 мая в 15 часов мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» праздничный концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9);
  • 9 мая в 11 часов тематическое мероприятие «От героев былых времён…» концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17);
  • 9 мая в 14 часов тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…» - выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15);
  • 13 мая в 14 часов концертная программа «О доблестях, о подвигах, о славе…» в детском клубе «Юных техников» центра развития творчества детей и юношества «Надежда» (ул. Тухачевского, 28).

Советский район

  • 3 мая в 11 часов акция «Дерево Победы» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а);
  • 3 мая в 15 часов праздничная программа «Это радость со слезами на глазах» в центре детского творчества Советского района г. Владивостока (ул. Русская, 60);
  • 4 мая в 12 часов выставка рисунков «Подвигу жить в веках» в детской школе искусств № 6 (ул. Русская, 21);
  • 5 мая в 11 часов возложение цветов, праздничная концертная программа «Победный май» и угощение солдатской кашей около памятного знака жителям пос. Трудовое, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пос. Трудовое, сквер в районе ул. Лермонтова, 81);
  • 5 мая в 11 часов «Благодарим за подвиг!»: торжественный митинг, концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке около кинотеатра «Нептун» (ул. Русская, 41);
  • 6 мая в 14 часов праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а);
  • 6 мая в 15 часов праздничный концерт «С Днем Победы!» в детской школе искусств № 5 (ул. Успенского, 112а);
  • 11 мая в 15:30 – музыкальное мероприятие «Песни Победы» в детском клубе им. В. Блюхера центра детского творчества Советского района г. Владивостока (пр. 100-летия Владивостока, 137).

Фрунзенский район

  • 24 апреля31 мая выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» в здании административно-территориального управления Фрунзенского района (ул. Посьетская, 24);
  • 1 – 10 мая выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества «Салют, Победа!» в Доме детства и юношества им. Крыгина (ул. Морозова, 5);
  • 3 мая в 10 часов урок мужества «Треугольное письмо» в библиотеке № 3(ул. Хабаровская, 19);
  • 3 мая в 10:30 час истории «Не гаснет памяти огонь» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21);
  • 4 мая в 12 часов праздничное мероприятие «И пусть поколения помнят» во владивостоксом гидрометеорологическом колледже (ул. Октябрьская, 13);
  • 4 мая в 16 часов патриотический час «И Отчизна гордится по праву» в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19);
  • 4-14 мая выставка рисунков «Мы помним» в детской художественной школе № 1 (ул. Верхнепортовая, 40);
  • 5 мая в 11 часов конкурс рисунков «Салют, Победа!» в центре детского творчества Фрунзенского района (ул. Пологая, 30);
  • 5 мая в 15 часов праздничная программа «Никто не забыт, ничто не забыто» в Детско-юношеском центре им. Баневура (ул. Хабаровская, 9);
  • 5 мая в 18 часов праздничная программа «Любим, помним, чтим» в Доме детства и юношества им. Крыгина (ул. Морозова, 5);
  • 6 мая в 13:30 – заседание клуба «Следопыт», концерт ансамбля авторской песни во Дворце детского творчества во Владивостоке (Океанский пр-т, 43);
  • 6 мая в 15 часов праздничное мероприятие «Этот День Победы!» в школе № 49 (с. Береговое, ул. Школьная, 1);
  • 11 мая в 15 часов праздничный концерт «Наследники Победы» во Дворце детского творчества во Владивостоке (Океанский пр-т, 43).
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