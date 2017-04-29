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Общество

В администрации Владивостока проголосовали за лауреатов премии «Молодежный вектор»

В завершение заседания эксперты выбрали 25 человек
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока проголосовали за соискателей премии «Молодежный вектор». Имена 25 победителей стали известны по итогам заседания экспертной комиссии. Оно состоялось накануне, 27 апреля, в администрации города.

«В этом году на премию было выдвинуто 80 человек, - рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.-Эксперты провели заочную оценку деятельности номинантов, а 27 апреля обсудили, кто из кандидатов является самым достойным. После голосования управление по делам молодежи еще раз проверит все документы, и после выхода соответствующего постановления администрации Владивостока мы озвучим список лауреатов».

В состав экспертного совета вошли начальник управления по делам молодежи Дмитрий Нестеренко, директор муниципального казённого учреждения «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков, депутат Думы города Владивостока Дмитрий Ямщиков, генеральный директор общественного учреждения культуры «Приморский краевой дом молодежи» Максим Пряженников и другие специалисты.

Напомним, премия и специальный знак «Молодежный вектор» была инициированы в 2013 году главой города Владивостока Игорем Пушкаревым как форма поощрения талантливых и творческих молодых людей, труд и идеи которых приносят пользу городу. Они присуждаются гражданам в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

В завершение заседания эксперты выбрали 25 человек, которые станут обладателями специального знака и денежной премии в размере 25 тысяч рублей от администрации Владивостока. Их торжественно вручат лауреатам на праздновании Дня молодежи в конце июня.

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