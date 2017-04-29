Более 20 заявок подано на участие в гребле на лодках класса «Дракон» во Владивостоке

Условия участия

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Мероприятие пройдет в субботу, 24 июня, на территории Спортивной гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню молодежи.

«Администрация Владивостока приглашает организации любой формы собственности принять участие в этих захватывающих соревнованиях, которые уже давно полюбились жителям краевой столицы. Отмечу, что в этом году всем участникам придется пройти минимум 4 тренировки, чтобы быть допущенными к гребле. На сегодняшний день уже подано более 20 заявок на участие и звонки продолжают поступать», - рассказала начальница управления развития физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Для участия в гребле на лодках класса «Дракон» необходимо оформить заявку (форма прилагается) и направить её на электронный адрес – greblya_dragon2017@mail.ru (тема письма – «Гребля»). Контактные лица от организаторов: Алина Куйдина (тел. 242-92-82) и Елена Долматова (тел. 89024835608, 269-56-08). Прием заявок продлиться до 6 мая.

Условия участия:

- состав команды 5 человек;

- участниками могут стать лица, достигшие 18 лет;

- единая по цвету и образцу форма;

- наличие штендера с нанесенным названием смешанной команды.

В четверг, 11 мая, для заявившихся пройдет жеребьевка, по результатам которой будут сформированы смешанные команды в составе 10 человек. О времени и месте проведения жеребьевки команды будут проинформированы дополнительно.

Для справки. Впервые соревнования на «Драконах» во Владивостоке были проведены в 2009 году при поддержке главы города Игоря Пушкарёва. В ходе обсуждения инициативы представители молодежных общественных организаций выразили убежденность, что такого рода совместные спортивные акции приводят к более эффективному сотрудничеству людей и в решении социальных вопросов. С 2010 года в соревнованиях стали принимать участие не только представители молодежных объединений, но и власти, бизнеса и СМИ. С тех пор интерес к ним только растёт, как растёт и количество желающих принять в них участие. Если в начале реализации проекта в нем участвовало около двух десятков команд, то в 2016 году число команд составило 55.