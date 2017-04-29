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Строительство

Два гектара земли во Владивостоке могут уйти под жилую застройку

Продажа назначена на 24 мая 2017 года, заявки принимаются до 17 мая
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Большой земельный участок площадью почти 2 гектара на ул. Черняховского, 5а (район Зеленого Угла) выставлен на продажу администрацией Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Здесь можно построить многоэтажные жилые дома, торговые и социальные объекты.

Продажа назначена на 24 мая 2017 года, заявки принимаются до 17 мая.

Объект выставляется на торги уже не первый раз, поэтому стартовая цена снижена в два раза по сравнению с первоначальной и составляет 80 млн. рублей. Более того, торги будут проводиться путем публичного предложения, тот есть в ходе торгов цена может быть еще снижена в два раза – до 40 млн. рублей.

На участке расположен объект незавершенного строительства – бетонный каркас недостроенной школы, который можно демонтировать либо на его базе построить полезный для жителей и выгодный для инвестора объект.

В администрации Владивостока отметили: участок расположен в густо населенном микрорайоне, здесь давно создана необходимая инженерная и социальная инфраструктура, что упрощает развитие нового участка.

Также специалисты подчеркивают: такой земельный участок представляет особую ценность в условиях дефицита земли под застройку на территории Владивостока. Строительство благоприятно скажется на развитии микрорайона: это не только новое жилье, но и благоустройство городской земли.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 244-60-16; 245-40-85, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".

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