Спортивный праздник «Путь к победе» пройдет во Владивостоке

Начало спортивного мероприятия в 11 часов

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 29 апреля, во Владивостоке на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств (пр-т 100 лет Владивостоку, 30д, зал борьбы) состоится физкультурно-спортивное мероприятие «Путь к победе», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Спортивный праздник пройдет в формате турнира по восточному единоборству джиу-джитсу в дисциплине ne-waza (борьба).

«Это мероприятие проходит среди спортсменов отделения джиу-джитсу муниципальной школы единоборств. Свое мастерство, ловкость и силу в этот день продемонстрируют порядка 80 юных спортсменов. Поединки будут проходить в возрастных категориях от 6 до 9 лет. Для некоторых ребят этот турнир будет первым в спортивной биографии», - рассказал директор Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств города Владивостока Валерий Осокин.

Начало спортивного мероприятия в 11 часов.