Во Владивостоке 2 мая открывается новый сезон международных морских круизов

За последние несколько лет столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Во вторник, 2 мая, во Владивосток из южнокорейского порта Сокчо прибывает одно из крупнейших круизных судов мира – «Costa Victoria», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Его швартовка у причала морского вокзала состоится в 13 часов.

Этот лайнер работает на открытой в прошлом году круизной линии, которая связывает порты Южной Кореи и Японии с Владивостоком. Его масштабы впечатляют и сравнимы с уже хорошо знакомой владивостокцам «Diamond Princess» - «Бриллиантовой принцессой». Длина «Costa Victoria» - 253 метра, ширина - 32,5 метра, водоизмещение - 75 166 тонн. Его каюты, размещенные на 14 палубах, могут принять 2 349 пассажиров, которых обслуживают 790 членов экипажа. Туристам на его борту доступны бары, рестораны, казино, несколько танцполов, фитнес-залы, спа-салон, бассейн, библиотека.

Покинет Владивосток «Costa Victoria» в этот же день, 2 мая, в 23 часа и возьмет курс на Японию.

И еще любопытная информация. Круизная итальянская компания «Costa Cruises», которой принадлежит «Costa Victoria», недавно заказала для постройки еще два океанских суперлайнера, которые должны стать новыми мировыми рекордсменами. Каждый из них сможет вместить на своем борту свыше шести тысяч туристов.

За последние несколько лет столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает авторитет Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кстати, лайнер «Costa Victoria» может стать «старожилом» для Владивостока, так как его следующий приход в наш город ожидается уже 7-го, а затем еще и 20-го, и 31 мая. А 30 мая Владивосток встретит еще одно крупное круизное судно - это будет «Costa Neoromantica». В целом же в нынешнем году столица Приморья ожидает рекордные для себя по количеству сразу 13 заходов иностранных круизных лайнеров.

Напомним, что эксклюзивным агентом этих круизных судов во Владивостоке является ООО «ЭРМА».