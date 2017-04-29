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Общество

Во Владивостоке обсудили профилактику клещевого энцефалита

Администрация города Владивостока ежегодно проводит дератизацию и акарицидную обработку
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

В минувшую среду, 26 апреля, в администрации Владивосток состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. В обсуждении вопросов приняли участие представители Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю. На заседание комиссии были приглашены также представители ряда структурных подразделений администрации города Владивостока, в том числе управления дорог и благоустройства, управления содержания жилищного фонда, управления по работе с муниципальными учреждениями образования и других.

«Одной из основных тем заседания стали мероприятия, направленные на профилактику природно-очаговых инфекций, передающихся через укус клеща, - сказала Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока. - Специалисты Роспотребнадзора рассказали об основных инфекциях, связанных с присасыванием клещей, их профилактике и статистике за прошлый год по Владивостоку и Приморскому краю. Так, к примеру, в 2016 году с присасыванием клещей в медицинские учреждения Владивостока обратилось 2378 человек. В этом году во Владивостоке зарегистрировано уже 86 таких случаев».

Многолетний анализ и данные регистрации обращений жителей города выявили наиболее опасные территории, на которых могут произойти укусы клещей. К таким специалисты относят - остров Русский, полуостров Назимова, Сахарный Ключ, лесной массив бухты Лазурной, Щитовой и другие.

В завершение заседания комиссия рекомендовала руководителям организаций всех форм собственности Владивостока и всего Приморского края провести мероприятия, направленные на профилактику инфекций, передающихся через укусы клещей, а также провести мероприятия по дератизации и акарицидной обработке.

Отметим, что администрация города Владивостока ежегодно весной и осенью проводит на территории кладбищ «Лесное» и «Морское», а также ланшафтно-парковой зоны ДВФУ дератизацию и акарицидную обработку.

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