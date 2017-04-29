«Встреча поколений» прошла во Владивостоке в преддверии Дня Победы

Ребята вручили ветеранам цветы

Владивосток, суббота, 29 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке активно проходят тематические мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Так, вчера, 27 апреля, во Дворце культуры железнодорожников состоялась уже ставшая традиционной «Встреча поколений», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Ученики школ Первореченского района встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн, тружениками тыла, детьми войны. Приняли участие во встрече председатель Думы Владивостока Елена Новицкая и депутат Государственной Думы Владимир Новиков.

«По-моему, такие встречи нужно проводить чаще, - делится мнением ученица 8-го класса школы №23 Юлия Воробьева, - Слушаешь этих людей и понимаешь: только благодаря их самоотверженности в годы войны мы сейчас живем под мирным небом и в свободной стране».

Ребята вручили ветеранам цветы, а лучшие творческие коллективы образовательных учреждений подготовили небольшой концерт. Здесь прозвучали песни военных лет, были представлены хореографические номера. Завершилась «Встреча поколений» песней «День Победы», которую вместе с хором «Дети войны» исполнили все присутствующие.