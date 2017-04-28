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Политика и экономика

Семья губернатора Приморья обеднела за год

Доход супругов упал в три раза
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Семья губернатора Приморья Владимира Миклушевского за минувший 2016 год обеднела: совокупный доход супругов снизился на 7 219 685 рублей, или в 3 раза, в сравнении с доходами за 2015 год, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на данные декларации, опубликованной в открытом доступе.

Падение семейного дохода вызвано резким (в 17 раз) снижением доходов первой леди Приморского края, которая за 2015 год получила 7 797 064 рубля, а за 2016 год - 450 072 рубля.

А вот суммарный доход губернатора Приморья за 2016 год поднялся на величину инфляции - на 4,4% - с 2 868 953 рублей до 2 996 260 рублей.

Операций с собственностью губернаторская чета не проводила, и перечень имущества (в основном, совместного) остался прежним: шесть земельных участков общей площадью 4 464 квадратных метра, жилой дом в 262,7 "квадрата" и жилое строение с мансардой площадью 162,8 квадратных метра, а также нежилое помещение площадью 121,6 квадратных метра. В индивидуальном владении жены губернатора Приморья остались два машиноместа площадью по 13,1 квадратных метра каждый.

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