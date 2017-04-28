Капремонт-2017: новости законодательства

Ремонт должен стать средством повышения энергоэффективности жилья

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

К весне 2017 года российское ЖКХ получило четкую установку: капитальный ремонт должен быть не просто заменой устаревшего оборудования на новое аналогичное, но средством повышения энергоэффективности многоквартирного жилья, независимо от года его постройки. Перечень конкретных мер по приведению домов в соответствие с современными нормами энергосбережения регламентирован приказом Минстроя № 98/пр от 15.02.2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-служба ООО «Данфосс».

«Показательно, что первыми пунктами в списке как основных, так и дополнительных энергосберегающих мероприятий являются работы по модернизации систем отопления и ГВС и организации учета тепла. Это действительно самое слабое место отечественного ЖКХ, источник наиболее значительных энергопотерь и потенциальной экономии. Как показывает наш опыт, использование при капитальном ремонте энергоэффективных решений для систем теплоснабжения позволяет сократить потребление тепла и платежи за него до 40%, на долю которых в среднем по стране приходится до половины всех коммунальных расходов граждан», - комментирует Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании «Данфосс».

Специалистами компании совместно с учеными ведущих российских проектных институтов в области гражданского строительства был разработан целый ряд типовых решений для модернизации отопительных систем жилых зданий различных серий, массово возводившихся как в СССР, так и позднее, в России, и составляющих на сегодняшний день до 85% жилого фонда страны. Эти проектные решения создавались с учетом специфики крупносерийного строительства и особенностей конкретных типов домов. Например, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) проектировались таким образом, чтобы их можно было без труда установить в тесных подвалах зданий советского периода с узкими монтажными проемами. Решения неоднократно доказали свою эффективность при использовании в программах капремонта в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Якутии и ряде других городов и регионов страны.

Утвержденный Минстроем перечень энергосберегающих мероприятий включает в числе прочего установку в жилых домах ИТП, а также балансировку систем отопления и внедрение средств индивидуального регулирования потребления тепла - автоматических радиаторных терморегуляторов.

Примечательно, что министерство не ограничивается стандартными решениями. Так, приказом предусмотрено использование альтернативных источников тепла - геотермальных тепловых насосов и солнечных коллекторов, а также использование технологии рекуперации в вентиляционных системах. «Пожалуй, это первый пример в практике российского ЖКХ, когда подобные решения рассматриваются не как экспериментальные, но рекомендованы к массовому применению», - отмечает Антон Белов.