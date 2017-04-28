Лучшие водители автобусов Приморского края работают в Находке

Победители награждены кубками, грамотами, памятными сувенирами

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

28 апреля во Владивостоке прошел краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

В целях повышение уровня профессиональной подготовки водителей автобусов, популяризации и пропаганды профессии водителя автобуса среди молодежи, - Управлением ГИБДД УМВД России по Приморскому краю совместно с автошколами г. Владивостока инициировано проведение краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса».

На финальный этап, который прошел 28 апреля в г. Владивостоке, вышли 8 водителей автобусов, представляющие 7 организаций: ООО «Находкинский Автотранспортный Альянс», ООО «Находкинское пассажирское АТП», ООО «Центр развития спорта», ООО «Ориент-Авто-Люкс», ООО «Дальнереченскавтотранс», филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и филиал ПАО «Приморавтотранс» «Владивостокское пассажирское автотранспортное подразделение».

Участники показали теоретические знания Правил дорожного движения и прошли практические испытания на автодроме («параллельная парковка», «заезд в гараж», «эстакада», «поворот на 90 градусов», «разворот в ограниченном пространстве»). У большинства участников трудности вызвали 2 практических задания: «заезд в гараж» и «параллельная парковка».

По итогам конкурса жюри, в составе сотрудников МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, определило тройку победителей: Гончаров Евгений Закирович, представляющий ООО «Ориент-Авто-Люкс», занял 1 место; Яковенко Сергей Юрьевич, представляющий ООО «Находкинское пассажирское АТП», - 2 место; Южаков Сергей Александрович, представляющий «Находкинский Автотрнспортный Альянс», - 3 место. Все трое – жители г. Находка.

Победители награждены кубками, грамотами, памятными сувенирами, а все участники – дипломы.