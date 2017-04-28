В Приморье энергетики проведут праздники в режиме повышенной готовности

На особом контроле работа электростанций и тепловых сетей

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

На период майских праздников подразделения АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) готовы обеспечить бесперебойное и надёжное энергоснабжение потребителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании.

В период с 28 апреля по 2 мая и с 5 по 10 мая включительно все электростанции компании будут работать в режиме повышенной готовности. На особом контроле персонала работа технологического оборудования электростанций и тепловых сетей. Усилена готовность на случай ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, введён контроль над соблюдением правил пожарной безопасности, приняты дополнительные меры по усилению охраны энергообъектов.

Для ликвидации возможных экстренных ситуаций подготовлены аварийные бригады, спецтехника, аварийный запас материалов, горюче-смазочных материалов. На случай возникновения аварийных ситуаций предусмотрено привлечение к работе собственных ремонтных бригад и подрядных организаций, которые готовы вести работы в круглосуточном режиме. Организовано взаимодействие с органами власти, территориальными органами безопасности, внутренних дел, ГО и ЧС для своевременного обмена информацией и принятия соответствующих мер.