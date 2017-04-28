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Общество

На выходных погода в Приморье будет изменчивой

Ожидается дождь
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В выходные дни в Приморье ожидается изменчивая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Ближайшей ночью атмосферный фронт будет смещаться над краем и дальше уйдет на восток. Кратковременные дожди в отдельных районах сохранятся и к утру прекратятся. Утром образуются очаги радиационных туманов. Ночной температурный фон от -4 °C в горных районах до +8 °C на южном побережье. 

Завтра днем погодными условиями на юге Дальневосточного региона будет управлять глубокий циклонический вихрь, смещающийся с северо-запада на северные районы Китая и дальше к западным границам Приморья. Днем в континентальных районах края потеплеет на 2 — 4 градуса , по сравнению с предыдущим днем, температурный фон +14...+22 °C, на побережье +7...+13 °C. Во второй половине дня начнутся дожди и в ночь на воскресенье распространятся на большую территорию края. Интенсивность дождей увеличится. 

Днем в воскресенье циклонический вихрь будет смещаться над Приморьем. Небольшие и умеренные дожди сохранятся, но на юге будут ослабевать и прекращаться. К концу дня циклон уйдет на север Японского моря. Температурный фон существенно не изменится. 

Во Владивостоке в субботу преимущественно без осадков. Во второй половине дня усилится юго-восточный ветер, вечером возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха к утру понизится до +6...+8 °C, днем максимальная +13...+16 °C. В воскресенье днем опять возможен небольшой кратковременный дождь. Минимальная температура ночью +6...+8 °C, днем воздух прогреется до +15...+17 °C.

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