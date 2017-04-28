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Культура

Выставка детских рисунков, посвящённая Дню Победы, открылась в Первореченском районе Владивостока

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В фойе здания административно-территориального управления Первореченского района Владивостока начала работу выставка детского рисунка «Навечно в памяти народной», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Свои работы, приуроченные к 72-й годовщине Победы, представили школьники Первореченского района.

Выставки детского рисунка проходят в стенах административно-территориального управления Первореченского района регулярно, работы школьников появляются здесь в преддверии практически всех праздников, таких, как День защитника Отечества, Международный женский день, День города, День народного единства, Новый год.

Посетить выставку приглашаются все желающие. Экспозиция будет доступна для просмотра до 20 мая с 9 до 18 часов по адресу: ул. Ильичёва, 15. Вход свободный.

Напомним, торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, продолжаются во всех районах Владивостока, включая островные территории.

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